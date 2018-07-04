Еще один родильный дом в Москве стал перинатальным центром

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Родильный дом больницы имени Кончаловского в ЗелАО стал перинатальным центром, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Теперь врачи там проводят комплексную диагностику и лечат бесплодие, помогают в сохранении беременности и ведении родов.
В отделении появилось 14 коек для совместного пребывания матери и ребенка, еще шесть – для пациентов интенсивной терапии. В центре работают врачи-неонатологи, педиатры, офтальмологи, неврологи, врачи лучевой, функциональной и ультразвуковой диагностики. После выписки они следят за развитием детей на базе педиатрического кабинета перинатального центра.
Руководителем центра назначили главного внештатного специалиста-неонатолога департамента здравоохранения Москвы Валерия Горева.
Каждый год в городских акушерских стационарах проводят ремонт. Роддома получают современное оборудование – созданные по новейшим технологиям аппараты УЗИ и кувезы для младенцев.
Ранее сообщалось, что в конце года могут ввести крупнейший в Европе перинатально-кардиологический корпус клинической больницы №67. Здание из четырех блоков будет находиться на улице Саляма Адиля. В нем предусмотрены роддом, кардиология, консультативно-диагностический центр для матерей и детей, учебный центр для студентов кафедры акушерства и гинекологии медицинской академии имени Сеченова.
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