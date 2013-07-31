Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля 2013, 19:12

Спорт

Подмосковный спортсмен завоевал бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу

Подмосковный спортсмен Алексей Иванов 29 июля завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по джиу-джитсу в городе Кали (Колумбия) в рамках проведения IX Всемирных игр, информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен получил награду в весовой категории до 85 кг. Он уже становился чемпионом мира 2012 года, чемпионом России 2012 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года.

Кроме того, сумоист Алан Караев одержал победу на IX Всемирных играх в Кали. Россиянин был вне конкуренции в абсолютной весовой категории (свыше 115 кг).

Сайты по теме


медали спортсмены победы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика