Подмосковный спортсмен завоевал бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу

Подмосковный спортсмен Алексей Иванов 29 июля завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по джиу-джитсу в городе Кали (Колумбия) в рамках проведения IX Всемирных игр, информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен получил награду в весовой категории до 85 кг. Он уже становился чемпионом мира 2012 года, чемпионом России 2012 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года.

Кроме того, сумоист Алан Караев одержал победу на IX Всемирных играх в Кали. Россиянин был вне конкуренции в абсолютной весовой категории (свыше 115 кг).