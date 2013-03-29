В столичных антикафе пройдут мастер-классы по ораторскому искусству

Для тех, кто хочет научиться выступать на публике, красиво говорить и уметь убеждать других, интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru подготовила два мастер-класса по ораторскому искусству, которые пройдут 31 марта.

В СмартЛофт Rebel Art House состоится мастер-класс "Ораторское искусство для подростков". Переходный возраст - очень сложное время для человека, особенно, если он застенчив. Мастер-класс по ораторскому искусству в антикафе поможет подросткам избавиться от скованности, стать более коммуникабельным и находчивым.

Начало в 11.00. Стоимость - 500 рублей.

Умение объяснять сложный материал не раз выручит, но этому искусству еще необходимо научиться. Например, на мастер-классе по ораторскому искусству в антикафе "Пятница".

Начало мастер-класса в 16:00.