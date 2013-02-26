Лыжница Чекалева завоевала бронзу на чемпионате мира

Россиянка Юлия Чекалева завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 10 километров на чемпионате мира в итальянском Валь-ди-Фьемме. Чекалева выиграла полсекунды у немки Мириам Гесснер.

Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг, а второй к финишу пришла другая норвежка - Марит Бьорген, сообщает "Р-Спорт".

Чекалева перед самым финишем сумела вырвать третье место у немки Мириам Гесснер.

Отметим, что Гесснер выступает сразу в двух видах спорта - лыжных гонках и биатлоне.

Для сборной России бронза Чекалевой стала третьей медалью на чемпионате мира. Ранее золото в индивидуальном спринте завоевал Никита Крюков, а затем дуэт Крюков/Петухов победил в командной спринтерской гонке.