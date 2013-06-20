Форма поиска по сайту

20 июня 2013, 16:22

Культура

В "Музеоне" презентуют путеводители по истории

30 июня в 16.00 в парке "Музеон" в рамках проекта "Книги в парках" презентуют книги из серии "Путеводитель по истории", посвященные царствующим особам, военачальникам, ученым, деятелям науки и культуры – личностям, сыгравшим большую роль в российской истории.

Путеводители не содержат скучных фактов или длинных комментариев. Только самые интересные подробности о жизни великих людей, цитаты и иллюстрации, сообщает 2do2go.ru.

В 16.00 состоится историческая викторина для всех гостей.

