В "Музеоне" презентуют путеводители по истории

30 июня в 16.00 в парке "Музеон" в рамках проекта "Книги в парках" презентуют книги из серии "Путеводитель по истории", посвященные царствующим особам, военачальникам, ученым, деятелям науки и культуры – личностям, сыгравшим большую роль в российской истории.

Путеводители не содержат скучных фактов или длинных комментариев. Только самые интересные подробности о жизни великих людей, цитаты и иллюстрации, сообщает 2do2go.ru.

В 16.00 состоится историческая викторина для всех гостей.