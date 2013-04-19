В столице пройдут вечера писателей Валерия Панюшкина и Максима Шаттама

Валерий Панюшкин. Фото: ИТАР-ТАСС

22 апреля в рестобаре "Прожектор" состоится литературный вечер журналиста и литератора Валерия Панюшкина. Он представит на мероприятии свой последний роман "Все мои уже там", вышедший в марте в крупнейшем российском издательстве "ЭКСМО".

В произведении поднимается немало актуальных вопросов, так что он заставит задуматься и взглянуть со стороны на жизнь современного общества. Читать произведение Валерия Панюшкина будет популярный российский телеведущий и шоумен Михаил Шац.

Также на вечере выступят журналисты Юрий Сапрыкин, Александр Архангельский и Марина Ахмедова, а также писатели, критики и книгоиздатели.

Гостей вечера ждет неформальное общение с известными литераторами, подарки и угощения.

Литературные вечеринки ThankYou.ru — это новый формат творческих вечеров, призванный вернуть моду на книги. Мероприятие объединяют в себе книжную презентацию, встречу с читателями, пресс-конференцию и вечер авторского чтения.

Организатором вечера является портал ThankYou.ru.

Начало вечера – в 20:00.

А 24 апреля в Time Out Bar в гостинице "Пекин" пройдет уникальный вечер "Сеанс с Шаттамом", на котором писатель Максим Шаттам презентует свой новый роман "Обещание тьмы".

Гостей вечера ждет модная музыка, коктейли от самого Максима Шаттама, фуршет, автограф-сессия, предсказания астрологов и ясновидящих, а также обзор панорамы Москвы.

Литературную встречу с Максимом Шаттамом проводят портал ThankYou.ru и издательство "Рипол Классик", которые приготовили для всех гостей море подарков и сюрпризов. В числе гостей: известные писатели, критики и культуртрегеры.

Начало вечера - в 21:00.