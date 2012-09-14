В библиотеках Балашихи пройдет "Неделя возвращенной книги"

В библиотеках подмосковной Балашихи с 18 по 25 сентября будет проходить "Неделя возвращенной книги". В эти дни с горожан не будут взымать штрафы за истекшие сроки возврата книг, сообщается на сайте городского округа Балашиха.

В акции примут участие все филиалы централизованной библиотечной системы. Подобные мероприятия проводятся ежегодно в сентябре и мае.

Сотрудники библиотек надеются, что данная мера поможет сохранить книжный фонд, который регулярно несет существенные потери из-за забывчивости отдельных читателей.

Так, по результатам прошлого года в библиотеки вернули 452 книги. Тогда в акции приняли участие 180 читателей.