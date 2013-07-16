Александр Кабаков и Марк Розовский выступят в "Мастерской диалога"

Марк Розовский. Фото: m-dialoga.ru

Интеллектуальный клуб "Мастерская диалога" приглашает своих друзей на две встречи в конце июля.

23 июля состоится встреча с известным русским писателем и публицистом Александром Кабаковым. Тема вечера: "Политкорректность и ее последствия против еврохристианской цивилизации и культуры". Поговорим о политкорректности и мультикультурализме, терроризме как военной доктрине политкорректной агрессии, капитуляции как неизбежной перспективе политкорректной обороны.

А 24 июля в гостях "Мастерской диалога" драматург, композитор, народный артист России, художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский. Тема вечера: "Драматургия безумия. От Гамлета до наших дней".

Начало всех встреч — в 20:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону, отправив короткое SMS-сообщение (в формате "дата, фамилия участника") на номер +7 (915) 154-14-91 или на страницах мероприятий в Facebook.