В марте московская "вторичка" подорожала в рублях на 1,2%
Квартиры на рынке вторичной недвижимости Москвы в марте подорожали на 1,2%. Так, средняя цена "вторички" составила 186 400 рублей за кв. метр. При этом, долларовая стоимость квартир снизилась примерно на 0,8%.
Эксперты связывают это, прежде всего, с изменением курса доллара США.
"В целом, первый весенний месяц 2013 года завершился положительной динамикой основных показателей рынка вторичного жилья Москвы: спроса, цены и предложения. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы данная тенденция сохранится", - заявила заместитель генерального директора по стратегическому и инвестиционному развитию компании "НДВ-Недвижимость" Ольга Новикова.
Эксперты отмечают, объем предложения на рынке вторичного жилья в марте поднялся на 8%, а спрос на операции с недвижимостью вырос на 1,5%.
