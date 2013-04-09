В марте московская "вторичка" подорожала в рублях на 1,2%

Квартиры на рынке вторичной недвижимости Москвы в марте подорожали на 1,2%. Так, средняя цена "вторички" составила 186 400 рублей за кв. метр. При этом, долларовая стоимость квартир снизилась примерно на 0,8%.

Эксперты связывают это, прежде всего, с изменением курса доллара США.

"В целом, первый весенний месяц 2013 года завершился положительной динамикой основных показателей рынка вторичного жилья Москвы: спроса, цены и предложения. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы данная тенденция сохранится", - заявила заместитель генерального директора по стратегическому и инвестиционному развитию компании "НДВ-Недвижимость" Ольга Новикова.

Эксперты отмечают, объем предложения на рынке вторичного жилья в марте поднялся на 8%, а спрос на операции с недвижимостью вырос на 1,5%.