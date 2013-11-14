Жители семи ветхих домов в районе Кунцево переселены в новостройки, информирует пресс-служба префектуры Западного административного округа.

Они получили квартиры на Рублевском шоссе.

Как уточняется, снос зданий на улицах Истринская и Ельнинская начался 13 ноября.

"На месте выселенных домов планируется строительство корпусов 13, 14, 15Б в 20 квартале Кунцево. Запланировано строительство домов от восьми до 12 этажей. Кроме того, необходимо выполнить снос газовой районной подстанции, расположенной по адресу улица Ельнинская, дом 8, строение 2 и трансформаторной подстанции по адресу улица Ельнинская, дом 6, корпус 2", - говорится в сообщении.

В префектуре ЗАО также добавили, что программа по сносу ветхого жилья в округе будет завершена в конце 2016 года.

В настоящее время большая часть домов, снос которых предусмотрен программой, уже снесены, сейчас остается 93 дома, которые предстоит снести.

Напомним, программа сноса пятиэтажек была принята в 1999 году. За это время демонтировано 1413 домов из 1722. Таким образом, сейчас программа сноса домов первого периода индустриального домостроения выполнена на 82,3 %.

При этом снос пятиэтажек полностью завершен в Центральном, Южном и Зеленоградском административных округах.