Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

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Британский пианист Фредди Кемпф откроет масштабный цикл "Все сонаты Бетховена", посвященный 250-летию со дня рождения композитора, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 15 ноября.

Празднование станет одним из знаковых событий XVII концертного сезона Дома музыки. Творчеству венского классика будут посвящены сразу два абонементных цикла. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и солисты из разных стран – скрипач Даниэль Лозакович, пианисты Джон Лилл, Александр Романовский и Анна Цыбулева – исполнят скрипичный и все фортепианные концерты Бетховена. В сольных программах пианистов Фредди Кемпфа, Пола Льюиса и Йол Юм Сон будут представлены фортепианные сонаты композитора.

На концертах цикла "Все сонаты Бетховена", рассчитанном на два сезона, гости ММДМ услышат 32 сонаты композитора в интерпретациях величайших пианистов современности. Музыканты продемонстрируют свое прочтение грандиозного бетховенского шедевра, названного великой русской пианисткой Марией Юдиной "Новым заветом" ("Ветхим заветом" она называла "Хорошо темперированный клавир Баха).

На первом концерте абонемента выступит Фредди Кемпф – любимец российской публики, получивший мировое признание в 1998 году после триумфа на XI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. Американский пианист Дэниэл Поллак сравнил Кемпфа с легендарным Горовицем, которого Фредди считает своим любимым пианистом. В России Кемпф выступает всегда с особым удовольствием.

"Слушатели здесь не такие, как в Англии, Германии, азиатских странах, – считает пианист. – В России очень страстная, эмоциональная публика, и чувствуется, что люди понимают классику" (из интервью ClassicalMusicNews.ru).

В Доме музыки Кемпф исполнит раннюю Третью сонату, а также сонаты № 17 ("Буря") и № 23 ("Аппассионата"). "Бетховен был первым композитором, который с помощью ярких музыкальных средств сделал акцент на личных эмоциях человека – любви, драматических переживаниях, преодолении отчаяния и противостоянии неумолимой судьбе", – объясняет свою особую любовь к музыке венского классика исполнитель. По его мнению, весь цикл из 32 сонат – это не просто жемчужина творчества Бетховена, "это целая жизнь, воплощенная в музыке, с которой современному слушателю стоит познакомиться".