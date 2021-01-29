Алена Швец выступит с концертами в "ГлавClub"

Фото: instagram.com/alyona_shvetz

Петербургская певица Алена Швец выступит с двумя сольными концертами в Москве. Мероприятия пройдут на столичной площадке "ГлавClub".

Концерт 19-летней исполнительницы, назначенный на 4 октября 2020 года, был перенесен на 5 февраля 2021 года. Еще одно мероприятие с участием певицы пройдет 6 февраля. Все ранее купленные билеты действительны.

"Ее голос можно узнать на любом фите и под любыми эффектами – до того бешеной силой он обладает. В один прекрасный день Алена просто начала петь обо всем на свете, и с тех пор в аккордах ее нежных песен поселились голубоглазые девочки и кудрявые мальчики, счастливые прогулки, маленькие радости школьных дней и большие разочарования взрослой жизни – одним словом, все то, чем наполнена ее беззаветная молодость", – говорится в сообщении организаторов концертов.

Купить билеты на концерт Алены Швец можно онлайн на сайте или в кассе клуба.