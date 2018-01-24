В Ливерпуле для туристов откроют ворота воспетого The Beatles Strawberry Field

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Детский дом Армии спасения Strawberry Field в Ливерпуле, ставший знаменитым на весь мир благодаря песне группы The Beatles, в 2019 году впервые распахнет свои двери для всех желающих, но уже в новом качестве. Об этом рассказала на презентации проекта менеджер благотворительной организации Джули Азертон.

"Это будет суперсовременный центр с выставочным залом, магазином и кафе. Но мы не забываем о нашей истории: там также появится учебный центр для детей с трудностями развития", – рассказала она, передает РИА Новости.

В зале нового центра появится интерактивная выставка, которая расскажет о детском доме Армии спасения, детстве Леннона и истории песни "Strawberry Fields Forever", навсегда обессмертившей это место.