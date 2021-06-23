Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку фильма "Блогеры и дороги"

Фото: instagram.com/_agentgirl_

24 июня в киноцентре "Каро. Октябрь" состоится премьерный показ фильма "Блогеры и дороги". Съемочная группа Москвы онлайн приедет на красную ковровую дорожку, чтобы пообщаться со знаменитостями и создателями картины.

В фильме рассказывается история о компании блогеров, которые отправляются в путь, чтобы посмотреть, чем живут люди в деревнях и небольших городах нашей страны. Без прописанных реплик и четкого плана они с головой погружаются в приключения.

Смотрите прямую трансляцию 24 июня в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.