Лоза сравнил себя с Лениным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал 149-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина. Он заявил, что праздник "прошел тихой сапой", хотя лет 40 назад это была главная новость и самый большой информационный повод.

"Сегодня лишь отъявленные коммунисты подняли стопарик в память о непримиримом борце за счастье мирового пролетариата", – передает его слова "Вечерняя Москва".

Музыкант отметил, что Ленин был умен, инициативен, хорошо образован, беспринципен и "ни во что не ставил любое количество чужих человеческих жизней".

"Личность весьма противоречивая и в итоге трагическая, ведь осуществить задуманное ему не удалось. Уходил тяжело и мучительно, съедаемый болезнями и лишенный власти. А ведь "дедушке" Ленину на момент смерти не было и 54 лет! Так какой он тогда дедушка, если я на 11 лет старше?" – отметил Лоза.

На прошлой неделе Мавзолей Ленина открылся после длительных профилактических работ. График работы остался неизменным – с 10:00 до 13:00 пять дней в неделю, кроме понедельника и пятницы.