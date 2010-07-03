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15:37

Netflix снимет "Трех мушкетеров"

культура

15:37

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Фото: orignallogo.com

Канал Netflix выпустит экранизацию знаменитого романа Александра Дюма "Три мушкетера". Впервые этот роман вышел в свет в 1844 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Новый фильм будет напоминать по духу франшизу "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, отмечает издание.

Продюсерами проекта стали Эрик Ньюман и Брайан Унклесс. Ранее они работали над другим фильмом Netflix – фэнтезийным боевиком "Яркость" с Уиллом Смитом.

Детали проекта пока не сообщаются. В частности, неизвестно, кого продюсеры рассматривают на роли Атоса, Портоса, Арамиса и д'Артаньяна.

В начале марта стало известно, что Netflix первый в истории получил права на экранизацию книги Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". На основе романа будет снят сериал.

культура

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