Актриса Ольга Дроздова опровергла информацию о госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народная артистка РФ Ольга Дроздова опровергла информацию о своей госпитализации, сообщает РИА Новости.

"Я дома, все в порядке, вы что. Откуда эта информация несется?" – сказала Дроздова.

Актриса добавила, что не жалуется на боли в области сердца и хорошо себя чувствует. В СМИ сообщали, что Дроздова госпитализирована из-за проблем с сердцем.

Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, за какую роль ей стыдно больше всего. Она заявила, что ей до сих пор неловко за участие в фильме Сарика Андреасяна "Что творят мужчины", где ей пришлось раздеться до нижнего белья.