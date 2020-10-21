Актриса Ольга Дроздова опровергла информацию о госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Народная артистка РФ Ольга Дроздова опровергла информацию о своей госпитализации, сообщает РИА Новости.
"Я дома, все в порядке, вы что. Откуда эта информация несется?" – сказала Дроздова.
Актриса добавила, что не жалуется на боли в области сердца и хорошо себя чувствует. В СМИ сообщали, что Дроздова госпитализирована из-за проблем с сердцем.
Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, за какую роль ей стыдно больше всего. Она заявила, что ей до сих пор неловко за участие в фильме Сарика Андреасяна "Что творят мужчины", где ей пришлось раздеться до нижнего белья.