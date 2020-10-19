Фото: стоп-кадр из фильма "Что творят мужчины!", 2013 год, режиссер – Сарик Андреасян

Актриса Кристина Асмус рассказала о своей самой стыдной роли. По ее словам, ей до сих пор неловко за участие в фильме Сарика Андреасяна "Что творят мужчины", который вышел на экраны в 2013 году, передает "Газета.ру".

Она рассказала, что в одном из эпизодов с экс-резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым ей пришлось раздеться до нижнего белья. Актриса также призналась, что всегда комплексовала, раздеваясь на камеру.

Ранее Асмус рассказала о напугавших ее изменениях в собственной внешности. По ее словам, в один день утром она обнаружила высыпания на лице, шее и спине.

В июне шоумен Гарик Харламов объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Он отметил, что их отношения переходят на стадию дружбы и уважения друг к другу. Харламов поблагодарил Асмус за "прекрасные восемь лет", а также за дочку.

