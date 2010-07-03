В Лондоне на аукционе продадут доспехи Рассела Кроу из фильма "Гладиатор"

Фото: стоп-кандр из фильма "Гладиатор", 2000 год, реж. Ридли Скотт

Доспехи Рассела Кроу из фильма "Гладиатор" продадут на аукционе в Лондоне. Там же с молотка уйдут другие артефакты из голливудских фильмов, сообщает "Мир 24".

Броню Максимуса, в которой герой Рассела Кроу появился в начальных сценах картины, оценивают в 36–60 тысяч долларов.

Среди лотов также значатся топор Джека Николсона из "Сияния", пистолет Джеймса Бонда из "Золотого глаза" с Пирсом Броснаном и световой меч Сэмюэля Л. Джексона из "Звездных войн: Месть Ситхов".

Аукцион Pop Store пройдет с 30 сентября и 1 октября. 18 сентября в кинотеатре BFI IMAX в британской столице пройдет бесплатная выставка, где покажут свыше 250 предметов из мира Голливуда.

Ранее Бостонский аукционный дом выставил на торги толстовку принцессы Дианы. По словам личного тренера принцессы Дженни Риветт, именно в этой кофте принцесса Диана занималась спортом.