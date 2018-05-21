Киркоров подарил Галкину салфетки с "Евровидения"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Поп-исполнитель Филипп Киркоров преподнес Максиму Галкину набор подарков с песенного конкурса "Евровидение", который подписчики шоумена нашли весьма необычным.

Видео с дарами Галкин опубликовал у себя в Instagram. Киркоров вручил ему фирменный буклет конкурса, футболку с логотипом "Евровидения", шампанское, диск жвачку, салфетки и другие сувениры.

Часть подписчиков Галкина сочла это реакцией певца на шутку шоумена о том, что Киркоров якобы является его отцом. Другие написали в комментариях, что исполнитель просто привез бесплатную продукцию с конкурса и подарил ее коллеге, сообщает "Газета.ру".

Галкин женат на экс-супруге Филиппа Киркорова Алле Пугачевой с 2011 года. С поп-исполнителем звезда эстрады развелась в 2005 году. Галкин и Пугачева воспитывают двоих детей.

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