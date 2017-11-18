Вербер не смог найти продюсеров для экранизации своих книг

Фото: портал Москва 24

Французский писатель Бернар Вербер рассказал, что не смог экранизировать свои книги, потому что не нашел продюсера.

"Я сейчас натолкнулся на определенную преграду, которую я не могу преодолеть: я хочу экранизировать свои романы, но для этого мне нужно найти продюсеров, и я так и не смог этого сделать", – расскзаал он, передает RT.

Вербер добавил, что кино – это сфера, которая требует больше денежных средств, поэтому многие люди боятся нового.

Подробнее о творчестве французского писателя читайте в нашем материале.