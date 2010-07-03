В Москве представят фильм о жизни трагически погибшего актера Антона Ельчина

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Фото: предоставлено пресс-службой
Московская премьера документального фильма о жизни актера Антона Ельчина состоится 18 сентября в 20:30 в Киноцентре "Октябрь".
Фильм представит, а также обсудит со зрителями после показа кинокритик Егор Москвитин. К обсуждению по видеосвязи также присоединится и режиссер Гаррет Прайс. Он расскажет, как создавалась картина и почему именно к нему обратилась семья погибшего актера.
Документальное посвящение памяти Антона Ельчина сложено из трогательных и невероятных, смешных и печальных воспоминаний его родителей и всех, с кем актеру доводилось разделять съемочную площадку: Уиллем Дефо и Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамс и Джоди Фостер. Они не просто собирают портрет актера из самых знаковых моментов его жизни – для всех них Ельчин был верным другом и вдохновляющим примером настоящего творца и вне кино.
Фильм "С любовью, Антоша" выйдет в прокат 26 сентября.
Видео: YouTube/iVideos
Ельчин родился в Ленинграде и переехал в Штаты с семьей, когда ему было полгода. Ельчин сыграл в десятках фильмов, в их числе "Выживут только любовники", "Альфа дог", "Стартрек", "Терминатор: да придет спаситель" и "Нью-Йорк, я люблю тебя".
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