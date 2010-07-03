В Москве представят фильм о жизни трагически погибшего актера Антона Ельчина

Фото: предоставлено пресс-службой

Московская премьера документального фильма о жизни актера Антона Ельчина состоится 18 сентября в 20:30 в Киноцентре "Октябрь".

Фильм представит, а также обсудит со зрителями после показа кинокритик Егор Москвитин. К обсуждению по видеосвязи также присоединится и режиссер Гаррет Прайс. Он расскажет, как создавалась картина и почему именно к нему обратилась семья погибшего актера.

Документальное посвящение памяти Антона Ельчина сложено из трогательных и невероятных, смешных и печальных воспоминаний его родителей и всех, с кем актеру доводилось разделять съемочную площадку: Уиллем Дефо и Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамс и Джоди Фостер. Они не просто собирают портрет актера из самых знаковых моментов его жизни – для всех них Ельчин был верным другом и вдохновляющим примером настоящего творца и вне кино.

Фильм "С любовью, Антоша" выйдет в прокат 26 сентября.

Видео: YouTube/iVideos

