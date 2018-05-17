Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

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Лечение народного артиста СССР Армена Джигарханяна проходит в штатном режиме, рассказал его друг Артур Согомонян после разговора с врачами.

Ранее он сообщил, что Джигарханян находится в столичной клинике на профилактическом лечении. Друг артиста пояснил, что Джигарханян будет проходить необходимые процедуры и останется в больнице на неделю. Причиной ухудшения здоровья артиста он назвал стресс, передает РИА Новости.

Джигарханян не раз попадал в больницу в 2017 и 2018 годах. Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его жены 38-летней Виталины Цымбалюк-Романовской разгорелся в 2017 году. В октябре актер попал в больницу и заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра под руководством Джигарханяна. Позже они развелись.

В декабре Цымбалюк-Романовской обвинили в нарушении тайны личной жизни. Как заявил защитник, ее отпустили под подписку о невыезде.

В апреле текущего года стало известно, что Джигарханяна экстренно доставили в столичную больницу с инфарктом, он находился в коме. Согомонян отметил, что тот проходит профилактическое обследование, и с актером ничего критического не случилось. В тот же день позднее появилась информация о том, что артист пришел в себя. В начале мая он вернулся к работе.