Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья артиста

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Лечение народного артиста СССР Армена Джигарханяна проходит в штатном режиме, рассказал его друг Артур Согомонян после разговора с врачами.
Ранее он сообщил, что Джигарханян находится в столичной клинике на профилактическом лечении. Друг артиста пояснил, что Джигарханян будет проходить необходимые процедуры и останется в больнице на неделю. Причиной ухудшения здоровья артиста он назвал стресс, передает РИА Новости.
Джигарханян не раз попадал в больницу в 2017 и 2018 годах. Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его жены 38-летней Виталины Цымбалюк-Романовской разгорелся в 2017 году. В октябре актер попал в больницу и заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра под руководством Джигарханяна. Позже они развелись.
В декабре Цымбалюк-Романовской обвинили в нарушении тайны личной жизни. Как заявил защитник, ее отпустили под подписку о невыезде.
В апреле текущего года стало известно, что Джигарханяна экстренно доставили в столичную больницу с инфарктом, он находился в коме. Согомонян отметил, что тот проходит профилактическое обследование, и с актером ничего критического не случилось. В тот же день позднее появилась информация о том, что артист пришел в себя. В начале мая он вернулся к работе.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: