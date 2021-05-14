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Москва 24

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Культура

18:31

На Москве 24 выйдет программа "Другие" о странных людях

культура

Фото: Москва 24

На телеканале Москва 24 выйдет программа "Другие". Ее героями станут люди, которые своим внешним видом выделяются из толпы. Первый выпуск смотрите в субботу в 22:30.

В каждом мегаполисе есть люди, которые непохожи на других. Они выбиваются из городской рутины своими взглядами, образом жизни, внешним видом. Мы считаем их странными. Но при этом такие люди – неотъемлемая часть портрета мегаполиса. О них все слышали, их многие видели, но мало кто знает: кто они на самом деле, эти странные люди?

Вы видели, как выглядит боди-модификатор? А русская Барби? Вам предлагал потанцевать на улице человек с чемоданом? Нет? Ведущий программы Николай Рындин познакомит вас ними и многими другими.

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