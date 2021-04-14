Фонд Ruarts откроет новое пространство выставкой "Мягкая родина"

Фото: Ruarts

Фонд Ruarts 17 апреля откроет двери нового пространства выставкой "Мягкая родина". Внутри разместятся выставочные залы с постоянной и временными экспозициями, библиотека, образовательный центр, книжный магазин и кафе.

Ruarts – один из крупнейших частных фондов содействия развитию современного искусства в России. Основу его коллекции составляет неофициальное искусство послевоенного периода и современное российское искусство.

"Выставка "Мягкая родина", открывающая новое пространство фонда, призвана приоткрыть завесу и положить начало диалогу со зрителем, продемонстрировав значимые работы из собрания. Значимые не только в контексте истории искусства и отмеченные экспертным сообществом, но и тесно связанные с личностью коллекционера и основателя фонда. Персонализированный подход при формировании коллекции отличает проект фонда Ruarts от традиционной музейной стратегии, добавляя ей субъективный, почти интимный оттенок, где произведения искусства становятся для коллекционера не просто объектами с рыночной стоимостью, а «живыми» произведениями искусства, с каждым из которых связаны определенные переживания", – говорится в сообщении организаторов выставки.



На выставке "Мягкая родина" представлены произведения из коллекции фонда, в которых четко прослеживаются основные тематические линии. Название выставки позаимствовано у художника Дмитрия Цветкова, чья одноименная работа открывает проект.

Авторы, чьи работы участвуют в проекте: 0331с, АЕS+F, Ануфриев Сергей, Беленок Петр, Бордачев Сергей, Борисов Леонид, Борисов Сергей, Буйвид Вита, Бурый Миша, Вейсберг Владимир, Венков Дмитрий, Вечтомов Николай, Волигамси Ринат, Вулох Игорь, Журавлев Дмитрий / Поляков Данила, Зверев Анатолий, Константинова Людмила, Корина Ирина, Котельников Олег, Краснопевцев Дмитрий, Крисанов Андрей, Кулик Олег, Либерман Татьяна, Лука Алексей, Макаревич Игорь, Мамышев-Монро Владислав, Маслов Олег, Мастеркова Лидия, Медведев-Ма Евгений, Морик Марат, Муратов Дамир, Насыбуллова Маяна, Немухин Владимир, Новиков Тимур, Потапов Владимир, Пурыгин Леонид, Рухин Евгений, Савченков Инал, Салахова Айдан, Смолянская Наталья, Соков Леонид, Тобрелутс Ольга, Филиппов Андрей, Цветков Дмитрий, Целков Олег, Шаблавин Сергей, Шварцман Михаил, Шишкин-Хокусай Александр, Штейнберг Эдуард, Энгельке Нестор, Эсадов Кир, Яковлев Владимир.