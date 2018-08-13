Анджелину Джоли поместили в психиатрическую клинику

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Анджелина Джоли госпитализирована в психиатрическую клинику для людей с расстройством пищевого поведения, сообщает издание The Hollywood Life.

Актрисе поставили диагноз "психическое расстройство". Ближайшие две недели она проведет в клинике под присмотром врачей.

Из-за этого пришлось приостановить съемки второй части картины "Малефисента" с Джоли в главной роли.

Клиника, куда поместили актрису, специализируется на лечении булимии и анорексии. Джоли уже наблюдалось в ней будучи замужем за Брэдом Питтом.

По словам врачей, у актрисы, которая весит около 44 килограмм, вновь появились навязчивые мысли о лишнем весе.