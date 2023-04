HBO анонсировал приквел "Игры престолов" о Дункане Высоком и Эйгоне Таргариене

Фото: youtube.com/TalkingThrones

Телеканал HBO анонсировал разработку спин-оффа "Игры престолов" под названием A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ("Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь"). Об этом сообщает сайт "Киноафиши".

Анонс сделали в рамках презентации предстоящих проектов Warner Bros. Discovery. Сюжет будет основан на книжной серии Джорджа Мартина "Повести о Дунке и Эгге". Действие развернется за 90 лет до событий "Игры престолов" и расскажет о приключениях сира Дункана Высокого (Дунк) и молодого короля Эйгона V Таргариена (Эгг).

Цикл состоит из трех рассказов: "Межевой рыцарь", "Присяжный рыцарь" и "Таинственный рыцарь". Их опубликовали в 2015 году в сборнике A Knight of the Seven Kingdoms.

Сам Мартин стал сценаристом проекта, а также его исполнительным продюсером совместно с Ирой Паркер, Райаном Кондалом и Винсом Джерардисом. Последние уже работали с вселенной "Игры престолов".

Ранее СМИ стало известно, что HBO представит приквел сериала, который расскажет о том, как Эйгон I стал первым королем Вестероса и основателем династии Таргариенов. В спин-оффе покажут события, происходившие за 300 лет до тех, что были в оригинальном сериале.

Вышел приквел к сериалу "Игра престолов"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!