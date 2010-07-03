Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма "Братство"

Фото: Снимок из фильма "Братство", режиссер Павел Лунгин

Режиссер Павел Лунгин сообщил, что его новый фильм "Братство" вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая. Об этом он заявил по итогам общественного обсуждения ленты с Владимиром Мединским.

При этом Лунгин подчеркнул, что "Братство" – исключительно антивоенный фильм, демонстрирующий всю жесткость войны.

Ранее сообщалось, что "Братство" может повторить судьбу "Матильды". Картину мало кто видел, но скандальная реклама вокруг нее уже начала разворачиваться. Начало проката ленты о войне в Афганистане планировали на 9 мая, но сенатор Игорь Морозов просил не выпускать фильм в День Победы. По его мнению, картина вызывает неоднозначную реакцию. Показаны грабежи, мародерство и драки в советской армии. А то, что премьера намечена на 9 мая, оскорбляет великий праздник.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил комитетам по культуре и по обороне, а также депутатам, имеющим отношение к войне в Афганистане, посмотреть фильм "Братство" и высказать свое мнение.

Министерство культуры пока не выдало этой ленте прокатное удостоверение.