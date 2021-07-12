Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Супруга музыканта Петра Мамонова рассказала, что ее муж шестнадцатый день проходит лечение в больнице в Коммунарке. Артист подключен к аппарату ИВЛ и находится в коме. Об этом сообщает РИА Новости.

"Состояние стабильно крайне тяжелое, дыхание на ИВЛ, но мне врач сказал, что дыхание вперемежку с ИВЛ, самостоятельные вдохи у него тоже есть, и они довольно успешны. Они отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит, делает какие-то неосознанные вещи, например глаза открывает, но все это неосознанно", – отметила собеседница.

Ранее супруга артиста говорила, что врачи начали постепенно выводить Мамонова из искусственной комы. Она добавила, что видела, как муж пошевелил пальцем.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.

