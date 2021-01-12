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Культура

16:06

Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Роберта Фалька в Третьяковской галерее

культура досуг Москва онлайн

Фото: tretyakovgallery.ru

13 января специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по выставке художника Роберта Фалька в Третьяковской галерее. О работах мастера, его жизни и этапах творчества расскажет куратор выставки Татьяна Левина.

Роберт Рафаилович Фальк (1886–1958) является классиком отечественного искусства ХХ века, одним из лидеров "Бубнового валета", знаковой фигурой времен оттепели.

В экспозиции представлены около 200 лучших произведений художника из 19 музейных собраний, включая зарубежные, и 24 частных коллекций. Выставка позволит изучить творческий путь художника – от ранних импрессионистических работ 1905–1909 годов до произведений 1950-х годов.

Смотрите трансляцию 13 января в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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