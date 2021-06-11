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Культура

17:39

Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Arts&Fashion Week

культура Москва онлайн

Фото: Никита Лыткин/"Мотивация"

14 июня съемочная группа Москвы онлайн посетит выставку современного искусства Arts&Fashion Week. На одной площадке будут экспонироваться современные художники, фотографы, скульпторы, дизайнеры одежды и интерьера.

В прямом эфире вы познакомитесь со следующими художниками:

  • Михаил Шиханов-Кублицкий, живописец. Основной жанр – городской пейзаж. Один из излюбленных приемов художника – живопись на золотом и серебряном фонах. Работы носят экспрессивный характер. Произведения экспонировались на выставках в городах России и Европы.

  • Александр Беридзе, художник-абстракционист. Живет и работает во Франции и России, активно участвует в выставках. Его произведения находятся в частных коллекциях знаменитых людей, в числе которых Ивана Трамп и Джоан Коллинз. В 2014 году Александр Беридзе стал лауреатом ежегодной итальянской премии Сандро Боттичелли, присуждаемой фондом Сальваторе Руссо за яркую художественную деятельность.

  • Никита Лыткин, художник-сюрреалист. Начал рисовать в институте, оформляя конспекты забавными и загадочными иллюстрациями. Окончил несколько художественных классов, прочитал много книг по культуре и понял, что он сюрреалист. Сюжеты и персонажи его работ не придуманы, а перенесены на холст из сновидений.

  • Мария фон Пушенталь, авангардист. Художница называет себя символическим постмодернистом. Картины Марии призывают задуматься и увидеть привычное в новом ракурсе, изменить мир к лучшему.

Смотрите трансляцию 14 июня в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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