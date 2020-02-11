"Моя Планета" представит премьеру новой программы 14 февраля

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14 февраля, в самый романтичный день в году, телеканал "Моя Планета" подготовил особый подарок для зрителей – премьеру нового проекта "Удиви меня".

Совместный отпуск всегда кажется идеей без изъянов. Но на практике отдых выглядит не так радужно. Не зря говорят, что совместные путешествия – это проверка отношений на прочность. Ведущие проекта раскроют секреты идеального отпуска вдвоем.

Говорят, мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Он хочет одного, она – совершенно другого. А что, если путешествие способно примирить гендерные противоречия? По заказу канала Институт современных медиа (MOMRI) провел исследование и выяснил: 48 процентов женщин считают, что именно они планируют семейный отдых идеально, и лишь 5 процентов дам думают, что с этой задачей может справиться мужчина. У мужчин иной взгляд: почти половина не видит отличий в способностях мужчин и женщин к организации отдыха, а мнения остальных делятся почти поровну. 23 процента думают, что женщины справляются лучше, а 21 процент мужчин считают, что именно они могли бы идеально организовать отдых семьи. Поэтому молодые и легкие на подъем ведущие телеканала "Моя Планета" Хильда Кармен и Виктор Михайлов соглашаются на эксперимент: "поменяться телами" и открыть для себя планету по сценарию противоположного пола.

"Это, конечно, такая телевизионная игра, но она должна, во-первых, развлечь зрителей, а во-вторых, дать им понять, что рецепт успешного совместного путешествия кроется во взаимном уважении, легком отношении к жизни, способности посмеяться над собой... Ну и, конечно, важна открытость ко всему новому, желание освободиться от стереотипов, не только гендерных, но и иных. Хочется верить, что у нас получилась легкая, забавная и в то же время неглупая передача, которая будет одинаково интересна и мужчинам, и женщинам. И еще мне кажется, что нам удалось найти очень удачных ведущих, чья бьющая через край энергия и любовь к жизни, безусловно, способны захватить аудиторию с первой минуты программы", – рассказал главный редактор телеканала Николай Табашников.

Каждая серия – это одно путешествие в какой-то регион планеты. Задача ведущих – предложить свой "мужской" / "женский" набор активностей, но так, чтобы в итоге обоим понравилось проведенное время. Все варианты активностей всегда напрямую связаны с особенностями страны пребывания, местным колоритом, оригинальными идеями. По итогу программы зритель получает рейтинг лучших "мужских" и "женских" развлечений, а также идеи для совместного отдыха.

В первых сериях ведущие посетят Азербайджан и Португалию. В Баку их ждут соревнования по рыночному торгу на базаре Яшыл – самому яркому и ароматному месту в городе, модельная стрижка овцы, купание в вулкане. Главное, что все это им придется делать вместе. В Лиссабоне Хильда испытает на себе все прелести португальского футбола на тренировке с ведущими футболистами, а Виктор узнает все тонкости росписи фарфора, из которого пьет чай сама английская королева. Кроме того, ведущих ждет Атлантический океан и первоклассные волны для серфинга.

Смотрите проект "Удиви меня" на телеканале "Моя Планета" каждую субботу с 15 февраля в 20:00 (мск).