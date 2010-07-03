Театр Станиславского и Немировича-Данченко откроет сезон премьерой "Похождения повесы"

Фото: "Похождения повесы". Фестиваль в Экс-ан-Провансе 2017. Фото: Pascal Victor/ArtComPress

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко приглашает на первую премьеру 101 сезона – оперу Игоря Стравинского "Похождения повесы" в постановке Саймона Макберни. Спектакль – копродукция театра с фестивалем в Экс-ан-Провансе и Национальной оперой Нидерландов.

Редкий случай, когда источником сюжета для оперного композитора послужил цикл литографий. В восьми офортах художника XVIII века Уильяма Хогарта, которые так и назывались "Похождения повесы", Стравинский увидел практически готовую пьесу. Либреттисты Уистен Хью Оден и Честер Коллмен вместе с композитором к персонажам Хогарта прибавили Ника Шедоу – дьявола, с ним и заключает договор главный герой – Том Рэйкуэлл. И благодаря Нику в либретто и опере бытовая морализаторская история Эпохи Просвещения приобрела те самые "фаустианские черты", о которых говорит постановщик спектакля Саймон Макберни: "Фаустианская сказка, договор с дьяволом глубоко укоренены не только в лирической традиции, но во всей нашей истории культуры и даже предыстории. Стравинский и Оден как раз разрабатывают эту архетипическую тему, рассказывая, что случается, когда получают то, что просили..."

В премьерном блоке спектакля главную партию – Тома Рэйкуэлла – исполнит Богдан Волков, один из самых интересных солистов сегодняшней оперной сцены, несмотря на свою молодость востребованный в лучших оперных домах. Энн Трулав – молодые солистки Музыкального театра – Мария Макеева и Инна Клочко, Ник Шэдоу – ведущий солист Музыкального театра – Дмитрий Зуев, Баба-турчанка – Эндрю Уоттс, исполнивший эту партию на премьере постановки в Экс-ан-Провансе, блистательный артист и музыкант, участник многих мировых премьер.

Музыкальный руководитель постановки – Тимур Зангиев, самый молодой в мире из активно действующих дирижеров.

Где: Большая Дмитровка, 17

Когда: 19, 21, 23 и 25 сентября

