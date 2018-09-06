06 сентября 2018, 14:40Культура
Дочь Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы из-за инфаркта
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы из-за инфаркта. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Все нормально. Нина Ивановна дома и прекрасно себя чувствует. Не знаю, откуда такая информация", – сказала Олеся Рудакова.
Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации артистки в связи с инфарктом.
В августе стало известно, что Русланова проходит плановое обследование в одной из столичных клиник после операции на сердце.
Нина Русланова – известная советская и российская актриса театра и кино. Она снялась более чем в 150 фильмах. Наиболее известные работы с ее участием – "Афоня", "Зимняя вишня", "Возвращение Будулая" и "Кин-дза-дза!".
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