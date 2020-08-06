Наталия Орейро станет гостем программы "Ночная смена"

Фото: предоставлено гостем

Звезда латиноамериканских сериалов Наталия Орейро станет новым гостем программы "Ночная смена". Эфир состоится 7 августа в 0:40 по московскому времени.

Благодаря главной роли в сериале "Дикий ангел" актриса обрела мировую известность, а также любовь российского зрителя.

В эфире программы гостья расскажет о съемках документальной картины "Наша Наташа", объяснит, зачем ей российское гражданство, а также не исключено, что признается в любви России.

Посмотреть выпуск с Наталией Орейро можно будет в Instagram-эфирах @the_city24 и @infomoscow24.

Ранее гостем программы стал комик Саша Малой. Он рассказал о том, как реагировать на молчание аудитории после шуток.