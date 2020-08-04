Комик Саша Малой станет гостем программы "Ночная смена"

Фото: предоставлено гостем
Комик Саша Малой выступит гостем программы "Ночная смена" во вторник, 4 августа. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Артист известен своей экспрессивной подачей и уже успел сыграть заметные роли в телевизионном проекте "Физрук" и шоу "Мэлого и Шпизера". Кроме того, он стал победителем номинации "Лучший сольный концерт" на фестивале "Панчлайн-2019".
Саша Малой расскажет, как реагировать на молчание аудитории после шуток и каких тем в стендапах лучше избегать, чтобы не столкнуться с осуждением и необходимостью извиняться.
Выпуск "Ночной смены" с участием комика покажут в эфире телеканала Москва 24 в 0:40. Также выпуск можно будет посмотреть в Instagram-эфирах @the_city24 и @infomoscow24.
Накануне гостем программы "Ночная смена" стала актриса Ясмина Омерович. Артистка рассказала о карьерных планах и любимых образах.
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