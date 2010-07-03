Alfa Future People объявил артистов техно-сцены

Фото: предоставлено пресс-службой

Alfa Future People, который пройдет под Нижним Новгородом с 16 по 18 августа, объявил состав техно-сцены. К уже анонсированным музыкантам добавился целый ряд артистов направления техно – жанра, без которого невозможно представить фестиваль.

В этом году гостей ждет совершенно новая, уникальная концепция сцены Miller Future Music. Среди участников – тек-хаус-дуэт из Барселоны Audiofly, один из самых востребованных техно-артистов мира Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, российский дуэт SCSI-9 и один из топовых российских диджеев десятилетия Mujuce.

Немецкий диджей, музыкант и радиоведущий Chris Liebing начинал карьеру в 1990-м, и случившуюся тогда рейв-революцию, что называется, встретил на баррикадах. Он успел побыть резидентом франкфуртского клуба Omen и сыграть на легендарных рейвах вроде Mayday, Loveparade и I Love Techno. C середины девяностых и поныне его имя ассоциируется с быстрым и тяжелым, почти индустриальным техно. На сегодняшний день Крис – одна из самых востребованных персон техно-сцены: его пластинки выходят на Mute Records, ремиксы у него заказывают Moby, Depeche Mode и Goldfrapp, а его турне насчитывает до ста выступлений в год.

Фото: предоставлено пресс-службой

Audiofly, тек-хаус-дуэт из Барселоны не новички в музыкальном бизнесе. Коллектив активен уже 15 лет, за это время Энтони Миддлтон и Лука Сапорито успели запустить три успешных лейбла, запустить всемирно известный клубный бренд Flying Circus, стать резидентами лейблов Get Physical и Crosstown Rebels и несколько раз объехать земной шар с гастролями. Их треки звучат в сетах таких звездных диджеев, как Timo Maas, Satoshi Tomiie, Faithless, M.A.N.D.U, а их собственные сеты гремят на Ибице, в Гонконге, Боготе и Стамбуле.

Фото: предоставлено пресс-службой

Канадский хаус-проект Art Department, начинавший как дуэт и затем сократившийся до соло-ипостаси Джонни Уайта, стал международной сенсацией в начале 2010-х. В течение пары лет они собрали буквально все возможные премии – трек года по версии Beatport, второе место среди электронных альбомов на Itunes, звание "прорыв года" от Mixmag и Resident Advisor. С тех пор Art Department не сбавляет темпа – до 150 выступлений в год (среди которых Burning Man, Creamfields, Ultra Music, Exit, сеты в Fabric и Panorama Bar), резиденция на Ибице, релизы для Crosstown Rebels и собственный лейбл No.19 Music.

Фото: предоставлено пресс-службой

Датчанка Najaaraq Vestbirk, скрывающаяся под псевдонимом Courtesy, дебютировала в середине 2000-х в подростковом дуэте Ung Flugt, а затем основала Dunkel Radio – подкаст, блог и радиошоу, которые превратились в один из ведущих центров притяжения электронной музыки в Дании. Затем она открыла свой первый лейбл Apeiron Crew, к которому присоединились артисты Mama Snake, Solid Blake и Smokey. Сегодня Вестбирк владеет лейблом Kulør, который продолжает проливать свет на датские таланты. Но Вестбирк в первую очередь диджей. В 2018 году ее миксы для нидерландского фестиваля Dekmantel и журнала Mixmag быстро стали хитами, а выступления на сцене Boiler Room Dekmantel и сеты в легендарном берлинском техно-клубе Berghain сделали ее звездой танцполов и открыли датское техно всему миру.

Фото: предоставлено пресс-службой

SCSI-9, существующий уже 20 лет дуэт Антона Кубикова (начинавшего в качестве диск-жокея еще в легендарном клубе "Плюч") и Максима Милютенко. Возможно, самый авторитетный коллектив на отечественной клубной сцене. Шесть альбомов (два из которых – на могучем кельнском Kompakt), более 30 синглов и ЕР, гастроли от Мехико до Сиднея, выступления в Tresor и Panorama Bar. Их принято называть символами русского техно, но звуковая палитра дуэта куда более разнообразна – от дип- и эйсид-хауса до совсем уже утренней, почти чиллаутной музыки.

Фото: предоставлено пресс-службой

О Mujuice всерьез заговорили в 2011-м, когда Роман Литвинов, начинавший с меланхоличной лефтфилд-электроники, внезапно выпустил русскоязычный песенный альбом Downshifting. Однако карьере рок-звезды Mujuice всё же предпочел электронику. В том же году он с клубной техно-программой выступает на нескольких крупнейших международных фестивалях – испанском Sonar, немецком Fusion, норвежском Insomnia, а чуть позже – американском SXSW. Дальше были очень разные по звучанию (от неоклассики до эйсид-ренессанса и модернового техно в духе Джона Хопкинса), но неизменно успешные релизы, запуск собственного лейбла Acid Pop, гастроли в Лондоне, Берлине и Лос-Анджелесе, выступление на московском Boiler Room и заработанный по итогам статус едва ли не самого авторитетного российского электронщика десятилетия. Безусловно, лайн-ап техно-сцены еще дополнится новыми именами.