Элтон Джон сообщил о смерти своей матери‍

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Британский музыкант Элтон Джон сообщил в соцсетях о смерти своей матери Шейлы Фэйрбразер.

Джон добавил, что благодарит мать за все и будет очень по ней скучать, передает "Газета.ру".

Музыкант не разговаривал с матерью около девяти лет. Они снова начали общаться лишь незадолго до 90-летия Фэйрбразер, отмечавшегося в этом году.

Весной Элтон Джон попал в реанимацию из-за инфекции, которой заразился во время своего тура по Южной Америке. Музыкант провел в реанимации две ночи, а потом его перевели в обычную палату. Врачам так и не удалось установить тип инфекции.