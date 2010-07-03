Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

01:48

Киноверсию спектакля по произведению Мединского покажут в Москве

культура город

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Премьера киноверсии спектакля Малого театра "Смута. 1609-1611 гг." пройдет в столице в День народного единства. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

"В Москве мировая премьера киноверсии спектакля "Смута. 1609-1611 гг." состоится 4 ноября в 18:00 в кинотеатре "Иллюзион". Это будет первый благотворительный показ в рамках социального спецпроекта "Театральная палитра", в основе которого бесплатные показы на больших экранах по всей России", – сообщили в пресс-службе.

Там рассказали, что с 1 по 10 ноября кинопоказы состоятся и за рубежом: в Абхазии, Азербайджане, Казахстане, Армении, Белоруссии, а также Германии и Польше.

"К эпохе Смутного времени сам Малый театр возвращался много раз. За всю историю – более 30 постановок. Премьера по произведению Владимира Мединского – новое, современное обращение к этому периоду", – подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что режиссерское кресло в спектакле занял Владимир Бейлис. Художник-постановщик - Виктор Герасименко. Главную роль воеводы Смоленска исполнил народный артист России Владимир Афанасьев. В постановке задействована музыка Георгия Свиридова.

Ранее Мединский подтвердил, что не будет запрещать фильм "Джокер" на территории России. При этом сама картина министру культуры РФ не понравилась.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика