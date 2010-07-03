Киноверсию спектакля по произведению Мединского покажут в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Премьера киноверсии спектакля Малого театра "Смута. 1609-1611 гг." пройдет в столице в День народного единства. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

"В Москве мировая премьера киноверсии спектакля "Смута. 1609-1611 гг." состоится 4 ноября в 18:00 в кинотеатре "Иллюзион". Это будет первый благотворительный показ в рамках социального спецпроекта "Театральная палитра", в основе которого бесплатные показы на больших экранах по всей России", – сообщили в пресс-службе.

Там рассказали, что с 1 по 10 ноября кинопоказы состоятся и за рубежом: в Абхазии, Азербайджане, Казахстане, Армении, Белоруссии, а также Германии и Польше.

"К эпохе Смутного времени сам Малый театр возвращался много раз. За всю историю – более 30 постановок. Премьера по произведению Владимира Мединского – новое, современное обращение к этому периоду", – подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что режиссерское кресло в спектакле занял Владимир Бейлис. Художник-постановщик - Виктор Герасименко. Главную роль воеводы Смоленска исполнил народный артист России Владимир Афанасьев. В постановке задействована музыка Георгия Свиридова.

Ранее Мединский подтвердил, что не будет запрещать фильм "Джокер" на территории России. При этом сама картина министру культуры РФ не понравилась.