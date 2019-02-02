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11:00

Премьера спектакля "Утро туманное" состоится в театре "Et Cetera" 5 февраля

культура досуг театр

11:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве на сцене театра Et Cetera 5 февраля состоится премьера спектакля "Утро туманное". Событие приурочено к 80-летию автора и режиссера этой постановки Рустама Ибрагимбекова, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Режиссер дал прочитать новую пьесу знаменитому актеру и художественному руководителю театра Et Cetera Александру Калягину. После этого, было принято решение ставить спектакль.

"Утро туманное" – это лирическая комедия о нестареющей любви.

В спектакле роли исполняют Ольга Белова, Григорий Старостин, Сергей Тонгур, Сергей Плотников, Владимир Левашев и другие.

Ранее стало известно, что в театре Et Cetera появился просторный вестибюль, новый холл, а также еще одна сцена. Общая площадь его составляет 3,8 тысячи квадратных метров.

культура досуг театр

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