Премьера спектакля "Утро туманное" состоится в театре "Et Cetera" 5 февраля

В Москве на сцене театра Et Cetera 5 февраля состоится премьера спектакля "Утро туманное". Событие приурочено к 80-летию автора и режиссера этой постановки Рустама Ибрагимбекова, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Режиссер дал прочитать новую пьесу знаменитому актеру и художественному руководителю театра Et Cetera Александру Калягину. После этого, было принято решение ставить спектакль.
"Утро туманное" – это лирическая комедия о нестареющей любви.
В спектакле роли исполняют Ольга Белова, Григорий Старостин, Сергей Тонгур, Сергей Плотников, Владимир Левашев и другие.
Ранее стало известно, что в театре Et Cetera появился просторный вестибюль, новый холл, а также еще одна сцена. Общая площадь его составляет 3,8 тысячи квадратных метров.
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