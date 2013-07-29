Сотрудники МУРа задержали грабителей, устроивших дебош в ночном клубе

29 июля 2013, 16:35
Оперативники столичного уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в ограблении, драке в ночном клубе и порче имущества. Им уже предъявлены обвинения по соответствующим статьям.
По данным следствия, 24-летняя уроженка Владимирской области и ранее судимый 25-летний приезжий из Иваново 21 января 2013 года сняли квартиру и нашли потенциальную жертву, которая хотела ее арендовать.
Когда потерпевшая приехала с деньгами за квартиру, ее избили и ограбили. После этого обвиняемые устроили кутеж в ночном клубе города Ковров (Владимирская область), где девушка избила охранника и посетителя заведения, после чего повредила стоявший у входа автомобиль и нанесла побои его владельцу.
Полиция задержала дебоширов, но отпустила под обязательство явиться для дачи показаний. Обвиняемый скрылись в Москве, и сыщикам удалось выйти на их след только 19 июля.
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