Сотрудники МУРа задержали грабителей, устроивших дебош в ночном клубе

Оперативники столичного уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в ограблении, драке в ночном клубе и порче имущества. Им уже предъявлены обвинения по соответствующим статьям.

По данным следствия, 24-летняя уроженка Владимирской области и ранее судимый 25-летний приезжий из Иваново 21 января 2013 года сняли квартиру и нашли потенциальную жертву, которая хотела ее арендовать.

Когда потерпевшая приехала с деньгами за квартиру, ее избили и ограбили. После этого обвиняемые устроили кутеж в ночном клубе города Ковров (Владимирская область), где девушка избила охранника и посетителя заведения, после чего повредила стоявший у входа автомобиль и нанесла побои его владельцу.

Полиция задержала дебоширов, но отпустила под обязательство явиться для дачи показаний. Обвиняемый скрылись в Москве, и сыщикам удалось выйти на их след только 19 июля.