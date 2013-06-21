Нелегальное казино закрыто в центре Москвы

Сотрудники полиции совместно со спецназом СОБР "Рысь" закрыли нелегальное казино, которое находилось в жилом доме в центре Москвы.

Как сообщает пресс-служба МВД, игорное заведение располагалось в пятикомнатной квартире одного из элитных домов. Вход закрывался банковской дверью и стальной решеткой, возле подъезда дежурили охранники. Пройти туда мог только тот, чьи данные занесены в клиентскую базу.

В тот момент, когда cпецназ зашел в помещение, там находились около 15 клиентов и администрация казино.

В ходе обысков было изъято два стола для карточных игр, 40 игровых автоматов, фишки, колоды карт и архив видеорегистрации клиентов.

По данным экспертов МВД, доход казино составил около 60 миллионов рублей.

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