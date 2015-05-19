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Новости

19 мая 2015, 18:32

Происшествия

У жителя Мытищинского района изъяли почти два грамма кокаина

У жителя Мытищинского района Московской области изъяли почти два грамма кокаина, передает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Мужчину остановили патрульные, наркотик нашли в ходе личного досмотра.

В отношении подозреваемого завели дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств", ему может грозить до 10 лет колонии.

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