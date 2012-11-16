Подмосковные полицейские предотвратили массовую драку в военкомате

Подмосковные полицейские предотвратили конфликт, грозивший перерасти в массовую драку между двумя группами молодежи.

"Накануне рано утром в подмосковном Серпухове на улице Ворошилова, дом 148 при отправке призывников с территории окружного военного комиссариата между двумя группами молодых людей из числа провожающих в количестве 10-15 человек возник конфликт, который угрожал перерасти в драку", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

Сотрудники полиции сумели предотвратить инцидент, но после этого в них из толпы полетели стеклянные бутылки. Кроме того, неизвестные избили лейтенанта и сержанта патрульно-постовой службы серпуховской полиции.

Полиция задержала восемь человек, но их причастность не подтвердилась и они были отпущены.

В настоящее время устанавливаются личности правонарушителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.