16 ноября 2012, 09:26Происшествия
Подмосковные полицейские предотвратили массовую драку в военкомате
Подмосковные полицейские предотвратили конфликт, грозивший перерасти в массовую драку между двумя группами молодежи.
"Накануне рано утром в подмосковном Серпухове на улице Ворошилова, дом 148 при отправке призывников с территории окружного военного комиссариата между двумя группами молодых людей из числа провожающих в количестве 10-15 человек возник конфликт, который угрожал перерасти в драку", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.
Сотрудники полиции сумели предотвратить инцидент, но после этого в них из толпы полетели стеклянные бутылки. Кроме того, неизвестные избили лейтенанта и сержанта патрульно-постовой службы серпуховской полиции.
Полиция задержала восемь человек, но их причастность не подтвердилась и они были отпущены.
В настоящее время устанавливаются личности правонарушителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.