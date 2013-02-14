Безработный москвич задержан за установку нелицензионного ПО

Семнадцатилетний житель столицы стал фигурантом уголовного дела по подозрению в незаконной установке программного обеспечения, принадлежащего одной из московских компаний.

О том, что на территории ЮАО неизвестный молодой человек за вознаграждение устанавливает пиратские копии программы оперативникам стало известно 30 января. Вскоре была установлена личность подозреваемого.

"По словам потерпевших, правообладателей дизайнерской программы по проектированию моделей автомобилей, злоумышленник нанес их фирме ущерб в сумме более трех миллионов рублей," - говорится в официальном сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

13 февраля в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении авторских и смежных прав.