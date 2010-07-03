Три саратовские пенсионерки пойдут под суд за хищение более 25 млн руб

13:26
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Три жительницы Вольска предстанут перед судом по обвинению в хищении более 25 миллионов рублей у коллег и министерства культуры Саратовской области. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
Уголовное дело было возбуждено в отношении трех местных пенсионерок в возрасте от 61 до 73 лет, которые занимали должности директора, экономиста и кассира Драматического театра города Вольска.
Следствие установило, что с 2010 по 2018 год женщины под вымышленным предлогом заставляли своих коллег и знакомых брать кредиты, а полученные средства забирали себе. Также преступницы фиктивно нанимали людей, которые на самом деле в театре не работали, и присваивали себе их зарплаты. Также они проводили по кассе выручку от продажи билетов.
"Таким образом они похитили и присвоили более 12,3 миллиона рублей, принадлежащие гражданам, а также свыше 13,1 миллиона рублей, принадлежащие министерству культуры области", – сказано в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Пенсионеркам предъявили обвинения в мошенничестве и присвоении денежных средств. Суд арестовал их имущество на общую сумму более 27,5 миллиона рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время судьбу мошенниц будет решать суд.
Ранее в Ульяновской области был задержан криминальный авторитет Роман Халимонов, также известный в криминальных кругах как Рома Попенок. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.
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