Подозреваемый в краже 45 мин рублей из банка доставлен в Москву

В субботу в столицу доставили одного из подозреваемых в краже 45 млн рублей из столичного банка. Накануне правоохранители задержали предполагаемого преступника в Тамбовской области.

"Около 5.00 утра сотрудники МУР доставили в Москву из Тамбовской области подозреваемого в краже крупной суммы денег из банка, расположенного на Ломоносовском проспекте. В настоящее время следователь допрашивает подозреваемого и уже оформил его задержание на 48 часов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка полиции.

Речь идет о краже 45 миллионов рублей из отделения столичного банка, которая произошла 9 июля. Куда делись деньги, пока не известно.

Ранее сообщалось, что другую подозреваемую в краже - кассира этого отделения - нашли мертвой на дне водохранилища в Минской области Белоруссии. Сотрудники белорусской милиции задержали трижды судимого гражданина России, который также подозревается в убийстве кассира.