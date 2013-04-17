Водителям предлагают разрешить езду без номерных знаков

Водителям хотят разрешить временное передвижение на автомобиле без государственных номерных знаков, в том случае, если они были украдены. Инициатором предложения выступил Общественный совет ГУ МВД по Москве. Заменой номеров мог бы стать документ из полиции о возбуждении уголовного дела.

Однако осуществление этой инициативы маловероятно, рассказал в эфире "Москва FM" президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

"Федеральным законодательством такая возможность для водителей не предусмотрена. Большинство преступлений совершаются на машинах с подложными автомобильными знаками или вовсе без них", - отметил адвокат.

Напомним, в столице участились случаи кражи автомобильных номеров. Мошенники, как правило, снимают с машины номера, прячут их поблизости и требуют деньги от владельца авто. В нынешнем законодательстве за такое деяние предусмотрен штраф.