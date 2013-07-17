17 июля 2013, 16:15Политика
Два фигуранта дела мэра Ярославля этапированы в Москву
Двух фигурантов дела мэра Ярославля Евгения Урлашова этапировали в столицу. По распоряжению следствия в московское УФСИН доставили Андрея Захарова и Максима Пойкалайнена.
Остальные задержанные по делу о взятке пока находятся в Ярославле, сообщает Следственный комитет России.
Напомним, самого Урлашова этапировали в Москву 16 июля. Ему предъявили обвинение в покушении на получение взятки размером в 14 миллионов рублей. Суд арестовал чиновника до 2 сентября.
Завтра в Басманном суде будет рассмотрено ходатайство следствия об отстранении Урлашова от занимаемой должности.
