Сроки проведения ТЭФИ определят весной

Премию ТЭФИ пока отменять не будут, сроки ее проведения определят позже. Об этом сообщил президент фонда "Академия российского телевидения" Михаил Швыдкой.

Швыдкой также отметил, что останется на своем посту до общего собрания Академии, сообщает РИА Новости.

Накануне Швыдкой заявил, что проводить телевизионный конкурс ТЭФИ в этом году нет смысла, так как значительное количество производителей отзывают свои работы.

Ранее о выходе из состава АРТ объявила ВГТРК, после чего "Первый канал" отказался от участия в конкурсе из-за отсутствия основных конкурентов.

По мнению руководства ВГТРК, компания почти не участвовала в работе АРТ в течение последних 6 лет. В холдинге заявили, что академия перестала быть институтом, объединяющим телесообщество, а превратилась в площадку телераздора.

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